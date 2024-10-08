“هيئة الطيران المدني” تُصدر غرامات مالية بقيمة 8.7 ملايين ريال خلال الربع الثالث لعام 2024م

الخليج 365_واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث لعام 2024م، الذي تضمن إصدار (197) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بلغت (8.698.100) ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار (197) مخالفةً منها (177) مخالفة بحق ناقلات جوية، وذلك لعدم تقيّدها بما ورد في لائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات (8.4) ملايين ريال، بالإضافة إلى (4) مخالفات أخرى على ناقلات جوية؛ وذلك لعدم التزامها بنظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة عن الهيئة حيث بلغ إجمالي الغرامات (150.000) ألف ريال، إضافة إلى إصدار (3) مخالفات بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (60.000) ألف ريال.

كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (13) مخالفة على الأفراد، تضمنت (4) مخالفات تتعلق باستخدام الأفراد لطائرة بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني وبلغ إجمالي غراماتها (25.000) ألف ريال، بالإضافة إلى (9) مخالفات تتعلق بعدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها (3.100) آلاف ريال.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

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