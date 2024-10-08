بالفيديو- سيلين أبو مراد تحاكي المأساة وتقدّم “طلٌ علينا يا الله”

في ظل الأوضاع المأساوية وتداعيات الحرب، والهجرة داخل الوطن الواحد والدمار الكبير الذي نعيشه في لبنان، أطلقت الفنانة الشابة، سيلين أبو مراد، أغنية تحاكي الواقع المبكي، تحت عنوان “طلٌ علينا يا الله”.

الأغنية من كلمات بشير شديد والحان وتوزيع “كوكو ب”. وإخراج هاروت كلينجيان.

سيلين نادت الله في أغنيتها لوقف هذه الحرب اللعينة وعدم تركنا في هذه المحنة الصعبة، طالبة منه أن يسمع صوت اللبناني الذي لا يستحق هذا المصير.

وجاء في كلمات الأغنية:

“ببلادي ولعاني نار…عم تبكي حزن ل قلوب…

قصف وتهجير ودمار… بكفي يا ربي حروب

طل علينا يا الله…. عن وطنك ما تتخلى ….

سماع صوت اللبناني… ل إلك ركع وصلى…

بدنا يحل السلام.. ونعيش مع بعض سوية…

نبقى إخوة بأمان…. إسلام ومسيحية

طل علينا يا ألله … عن وطنك ما تتخلى… سماع صوت

اللبناني…. ل إلك ركع وصلى”.