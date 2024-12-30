هل زواج بيونسيه وجاي زي على وشك الانهيار بعد فضيحة الأخير؟

تواجه بيونسيه وجاي زي، أحد الأزواج الأكثر شهرة في صياغة التّرفيه، تدقيقًا مكثفًا في الآونة الأخيرة، إذ تشير الإشاعات إلى أن زواجهما قد يكون على وشك الانهيار. فقد أدّت الدّعاوى القضائيّة الأخيرة التي تورّط فيها جاي زي إلى زيادة التّكهّنات القديمة حول التّصدعات في علاقتهما.

وفقًا لموقع “رادار أونلاين” تمّ اتهام مغنّي الرّاب، البالغ من العمر خمسة وخمسين عامًا، بتسهيل إساءة معاملة فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في حفلة ما بعد حفل MTV VMAs في نيويورك، في السّابع من سبتمبر ٢٠٠٠، جنبًا إلى جنب مع “شون باف ديدي”. وقد نفى جاي زي بشدّة الاتّهام والتّعبير عن مدى تأثير هذه الادّعاءات في عائلته. وأضاف أنّ الوضع تسبّب في “خسارة أخرى للبراءة” لأطفالهما: بلو آيفي البالغة من العمر اثنَي عشر عامًا والتّوأمان رومي وسير البالغان من العمر سبع سنوات.

ورغم خطورة هذه الاتّهامات، أبدت بيونسيه (ثلاثة وأربعين عامًا) دعمها العلنيّ لزوجها إذ ظهرا مؤخّرًا معًا في العرض الأوّل لفيلم Mufasa: The Lion King في لوس أنجلوس، برفقة والدة بيونسيه، تينا نولز، وابنتهما الكبرى، بلو آيفي.

وكان يُنظر إلى جبهتهما الموحّدة على أنّها محاولة للسّيطرة على الأضرار وسط الجدل المتزايد. ومع ذلك، تزعم المصادر أنّ الوضع أكثر تعقيدًا بكثير خلف الأبواب المغلقة. وكشف أحد المطّلعين على الأمر أنّ “بيونسيه لديها أصدقاء يقولون إنّها لا ينبغي أن تنأى بنفسها عن جاي فحسب، بل يجب أن تتركه تمامًا”.

ليست هذه هي المرّة الأولى التي يواجه فيها الزّوجان اضطرابًا في علاقتهما. على مرّ السّنين، طاردت إشاعات الخيانة الزّوجيّة وفضائح الماضي زواجهما. في عام ٢٠١٧، اعترف جاي زي علنًا بخيانته لبيونسيه، وهو الكشف الذي صدم المعجبين ولكنّه أظهر أيضًا استعدادهما للعمل على حلّ مشكلاتهما. ومع ذلك، يبدو أنّ بعض الجروح يصعب شفاؤها.

أظهر مقطع فيديو في عام ٢٠١٤، شقيقة بيونسيه، سولانج نولز، وهي تهاجم جسديًّا جاي زي في المصعد بينما كانت بيونسيه واقفة دون تدخل. لم يتِمّ الكشف عن سبب المشاجرة أبدًا، لكن الكثيرين تكهنوا بأنها ناجمة عن الخيانة الزّوجية أو توتّرات زوجية أخرى. وأشار مصدر إلى أن “بيونسيه وجاي حافظا على سلام غير مستقر من أجل أطفالهما الثّلاثة وحياتهما المهنية”.

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مع تزايد همسات الانفصال، يقال إنّ أصدقاء المغنّية يحثونها على إعادة النظر في مستقبلها مع جاي زي. وبينما يواصل الزّوجان تقديم صورة عامّة قويّة، يشير المطلعون إلى أن الكسور في زواجهما قد تكون أعمق ممّا تبدو.

نذكر أنّ زواج بيونسيه وجاي زي بلغت تكلفته ٢.٦ مليارات دولار.