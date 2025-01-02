هكذا احتفل براد بيت بعام ٢٠٢٥ بعد معركة طلاق طويلة مع أنجلينا جولي.

بعد ما يقرب من ثماني سنوات من المعارك القانونيّة الشّديدة، توصّل براد بيت وأنجلينا جولي أخيرًا إلى تسوية طلاق، ممّا يمثّل نهاية لواحدة من أبرز حالات الانفصال في هوليوود.

بالنّسبة لبراد بيت، لا يمكن أن يصدر القرار في وقت أفضل من الآن، فقد أعرب الممثّل الشّهير عن ارتياحه وتفاؤله، واصفًا التّسوية بأنّها “الطّريقة المثاليّة للدّخول” في عام ٢٠٢٥ و”صفحة نظيفة” لمستقبله وذلك بعد تعقيدات الطّلاق التي أرخت بظلالها على إدارة حياته المهنيّة والشّخصيّة.

والآن، بعد أن انتهت الأمور القانونيّة، يتطلّع “بيت” إلى بداية جديدة بعدما شوهد بشكل متكرّر مع حبيبته إيناس دي رامون، وتقول مصادر قريبة منه إنّه أكثر سعادة من أيّ وقت مضى. وعلى الرّغم من أنّ الثّنائيّ يأخذ الأمور ببطء، فهما يستمتعان بالوقت معًا ويركّزان على الحاضر، مع عدم وجود خطط فوريّة يتشاركانها.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

في المقابل، عبّرت “جولي” عن ارتياحها لكون هذا الفصل من حياتها قد انتهى أخيرًا، ممّا سمح لها بالتّركيز على حياتها المهنيّة وأولادها. وقد اعترف كلّ من بيت وجولي بالصّعوبات التي واجهتهما في السّنوات القليلة الماضية ولكنّهما يتطلّعان الآن إلى الأمام بشعور من السّلام والتّفاؤل.

يمثل قرار طلاقهما لحظة مهمّة لكلا الممثّلَين، اللذين يستعدّان لدخول العام الجديد بمنظور جديد وإحساس متجدّد الهدف.