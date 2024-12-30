شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ: أحمد عدوية أحد أساطير الغناء الشعبى في مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:41 م

أعرب النجم طارق الشيخ عن حزنه الشديد بعد وفاة اسطورة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية قائلا في تصريحات خاصة لليوم السابع : خبر حزين لمصر والوطن العربي، فقدنا واحد من أهم أساطير الغناء وتعلمنا علي يده الغناء الشعبي، ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه .

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.

كان كشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب .....جابر الخواطر".