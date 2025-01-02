شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: الكينج محمد منير عشقنا الأول في أسوان ولم أحلم بالتلحين له والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب والملحن عصام كاريكا، أن الكينج محمد منير كان عشقه الأول حينما كان في أسوان ويستمع له، قائلا: "كنت بسمع محمد منير زي شباب أسوان وهو عشقنا الأول وأخذت من أسوان الشجن اللي بيبقى في الغنوة وكنت بسمع منير".

وأضاف عصام كاريكا، فى حلقة جديدة من بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، أنه لم يتخيل يوما أن يلحن لمحمد منير وكان منذ طفولته عنده آلة العودة ويدندن عليه، مضيفا: "كان بالنسبة لي هرم ومكنش متخيل لسه الموهبة أنى هكون موسيقي".

وتابع: "مكنش في دماغي ده كله، وأنا سافرت للقاهرة مع الأسرة من أسوان لظروف شغل الوالد وبدأت الحكاية من سنة 1991".

