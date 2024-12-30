بالصور- “كورشوفيل” في بوليفارد وورلد تستقبل آلاف الزوار

استقبلت منطقة كورشوفيل في بوليفارد وورلد آلاف الزوار منذ افتتاحها، حيث جذبت الأجواء الشتوية المميزة التي تجمع بين المغامرة والمتعة عشاق التجارب الفريدة.
وتبدأ التجربة في منطقة الاستقبال، حيث يتم توجيه الزوار من قبل فريق منظم ومتخصص لتقديم أفضل الخدمات، ما يضمن خوض تجربة ممتعة وسلسة. إذ يجد الزوار أنفسهم في منطقة التزلج، التي تضم ميداناً مفتوحاً يتيح لهم فرصة ممارسة التزلج تحت إشراف مدربين محترفين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين يرغبون في تطوير مهاراتهم.
وتُضفي الأجواء الثلجية إحساساً بالإثارة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتحديات والأنشطة المتنوعة.
كما يتيح ركن التصوير الخاص فرصة لالتقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو وسط الأجواء الشتوية، ليحمل الزوار معهم ذكريات لا تُنسى.
وحرصت المنطقة على توفير وسائل الراحة للزوار، من خلال غرف تغيير الملابس المجهزة بأحدث الوسائل، بالإضافة إلى توفر جميع المستلزمات الشتوية اللازمة لخوض التجربة بكل أريحية.
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وتظل هذه التجربة حاضرة في أذهان الزوار من خلال المقتنيات الشتوية التي يمكن أخذها كتذكار بعد هذه التجربة الفريدة.
وتعد منطقة كورشوفيل وجهة مثالية للباحثين عن مغامرة شتوية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والرياضية في أجواء عائلية دافئة وممتعة، مقدمة تجربة استثنائية تناسب جميع الزوار.
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