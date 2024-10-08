الامارات | زيادة بنسبة 50% في عدد الركاب و50% في عدد رحلات ليموزين دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحقّقَ قطاع النقل بالمركبات الفخمة (الليموزين) نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الركاب، الذين تنقّلوا عبر هذا النوع من النقل الفاخر (37) مليوناً و(858) ألفاً و(890) راكباً في النصف الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع (25) مليوناً و(223) ألفاً و(984) راكباً في نفس الفترة من العام الماضي (2023) بزيادة بلغت (12) مليون و(634) ألفاً و(906) راكباً أي بنسبة ارتفاع بلغت (50%). ويشمل قطاع النقل بالليموزين مركبات الليموزين التقليدية ومركبات الحجز الإلكتروني.

فيما بلغت رحلات هذا القطاع (21) مليوناً و(757) ألفاً و(983) رحلة في النصف الأول من العام الجاري (2024) مقارنةً مع (14) مليوناً و(496) ألفاً و(543) رحلة في نفس الفترة من العام الماضي (2023) بزيادة وصلت (7) ملايين و(261) ألفاً و(440) رحلة أي بنسبة ارتفاعٍ بلغت (50%).

وفي هذا السياق، قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "يشهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مضطرداً خلال السنوات الست الماضية، وعليه ولتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من النقل، فقد رفعنا عدد الشركات من (123) في النصف الأول من العام الماضي إلى (244) في النصف الأول من العام الجاري، وقد أدى هذا الارتفاع في عدد الشركات بالتأكيد إلى ارتفاع في عدد المركبات من (9544) مركبة في النصف الأول من العام الماضي إلى (14480) مركبة في النصف الثاني من العام الجاري.

وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالإشارة إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نتائج كبيرة تدل على حرص الهيئة لتطوير هذا القطاع المهم من النقل في الإمارة وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز رضاهم، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرقمي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للعمل والاستثمار والسياحة.