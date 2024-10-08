رئيس بلدية البترون شكر لباسيل مساعيه لتأمين محول بديل لقرى قضاء البترون

شكر رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك hلنائب جبران باسيلK "مساعيه من اجل تأمين بديل عن المحول الرئيسي الذي يغذي قرى ومدن قضاء البترون بالكهرباء عبر محطة الريجي". واشارت البلدية في بيان، الى ان "باسيل كان تابع هذا الموضوع مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك منذ لحظة تأكد المؤسسة من استحالة تصليح العطل الذي طرأ على المحول وضرورة استبداله، حيث تم اختصار الإجراءات الادارية الروتينية نظراً لدقة الأوضاع الراهنة لا سيما ان محطات تكرير وضخ المياه كانت قد توقفت عن العمل، ما هدد بأزمة مياه كبيرة. وساهمت سرعة التدخل بتكليف متعهد المؤسسة بنقل وتركيب محول بديل سوف يدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة المقبلة".

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