الحاج حسن يلتقي ممثلي الصليب الاحمر الدولي وممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي ويشكر الامارات

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال دعباس الحاج حسن السيدة بليرتا اليكو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي يرافقها الدكتور راغد عاصي.

وناقش الحاج حسن مع الوفد التطورات الاخيرة الحاصلة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وكيفية التعاون وتقديم المساعدة مع المنظمة في سبيل تقديم كل دعم للنازحين الذين تجاوز عددهم المليون و مئتي الف نازح في بيروت وجبل لبنان وطرابلس وعكار. كما التقى الوزير الحاج حسن ممثّلة ​الصليب الأحمر الدولي​ في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann، واكد الحاج حسن على أهمية ومركزية الذي تقوم به المنظمة والصليب الاحمر اللبناني في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان اقصى عدوان اسرائيلي، مؤكداً أن اللبنانيين صامدون وصابرون وملتزمون بحقهم في الدفاع على وطنهم الذي كفله القانون الدولي. وشكر ووير الزراعة الجهد المقدم من هذه المنظمة ومن باقي المنظمات خصوصاً في هذا التوقيت بالتحديد مثنياً على التقديمات والجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها الدول العربية لاسيما الامارات العربية المتحدة مشكورة. التقديمات التي التي وصلت الى بيروت عبر مطار رفيق الحريري وستصل شحنات اخرى ايضاً، وهي عبارة عن مساعدات طبية وغذائية.

وأشار الى ان هذه المساعدات وإطلاق حملة الإمارات معك يا لبنان إنما هي تأكيد على عمق الأخوة التي تربط لبنان بالإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً. كما شكر الحاج حسن لكل من قطر والاردن ومصر والمملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية والاوروبية على كل ما تقدمه للتخفيف عن معانات اللبنانيين الذين يتعرضون لابشع انواع الاعتداءت.