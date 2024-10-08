بعد أون تايم سبورتس.. قناة مجانية جديدة تعلن نقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة الأهلي والعين، والتي ستجمع بينهما في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي يوم 29 من أكتوبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة في بطولة إنتركونتيننتال.

وكشفت شبكة قنوات إم بي سي مصر، عن نقل مباراة الأهلي والعين الإماراتي، وبالتحديد عبر قناة إم بي سي مصر2.

وأوضحت الصفحة الرسمية لقناة إم بي سي مصر، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المباراة سيتم نقلها على إم بي سي مصر2، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت في وقت سابق الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي والعين الاماراتي سيكون يوم 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة فى بطولة كأس العالم انتركونتيننتال التى يُنظمّها الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا العام للمرة الأولى.