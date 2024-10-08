خليفة حسن نصر الله.. نتنياهو يزعم مقتـ.ل هاشم صفي الدين

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية قتلت مرشحين محتملين لخلافة الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، دون أن يسميهم.

وقال نتنياهو: "إسرائيل قضت على خليفة نصر الله". وأضاف "قضينا على نصر الله وخليفته ".

واعتبر نتنياهو الذي دعا اللبنانيين إلى عدم السماح لوكاء إيران بتمدير مستقبلهم، أن حزب الله أصبح أضعف من أي وقت مضى.

وقال إن :"حزب الله حول لبنان إلى مستودع للأسلحة وقلعة للعمليات العسكرية".

ولم ينفي حزب الله أو يؤكد رسميا بعد مقتل هاشم صفي الدين.

ونفذت إسرائيل، الأسبوع الماضي، غارة في الضاحية الجنوبية وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصر الله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافته.

وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.