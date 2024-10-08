شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يدعم مدارس عدن بأنظمة الطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / اعلام البنك

سلم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح يوم الإثنين أنظمة للطاقة الشمسية لثلاث مدارس في مديرية صيرة بعدن، مساهمة منه في دعم القطاع التعليمي وتخفيف معاناة الطلاب والمعلمين في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة والانقطاعات المتكررة والمستمرة للتيار الكهربائي بعدن.

وأشار مدير إدارة التسويق في البنك عارف حنش إلى أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات مباشرة من قيادة البنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ "حاشد الهمداني" وفي إطار المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها البنك لدعم القطاع التعليمي في بلادنا.

إلى ذلك ثمن مديرو المدارس: (ثانوية لطفي للبنين، ومدرسة باحميش للبنين، ومدرسة الطويلة للبنات) هذه اللفتة الكريمة من كاك بنك، مقدرين عالياً هذه الجهود التي تبذلها قيادة البنك ممثلة بالأستاذ "حاشد الهمداني" وكذا إدارة التسويق في تزويد إدارات المدارس بالمنظومات الشمسية التي تعمل على التخفيف من معاناة الطلاب والمعلمين وتساعد في خلق الأجواء الملائمة لاستمرار العملية التعليمية.