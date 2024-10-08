أفاد هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "رغم إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اغتيال هاشم صفي الدين فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تؤكد ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: رغم إعلان نتانياهو اغتيال هاشم صفي الدين فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تؤكد ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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