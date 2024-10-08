عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مع النائب غسان حاصباني الأوضاع والمواقف التي أطلقت مواكبة للتطورات والتشديد على المواقف الثابتة التي أطلقتها المعارضة.
واشار حاصباني الى أن "اللقاء جاء استتباعا لكل النقاشات التي جرت في هذه الظروف الدقيقة بين مكونات المعارضة لإبقاء التنسيق الدائم"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني يعاني من ظروف استثنائية، ولا يمكن تركه في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتفا وموقفا وطنيا والتعاون الشامل على مستوى المعارضة للخروج من المأساة والدمار والحرب التي استجر اليها من دون إرادته".
واعتبر أن "هذه المرحلة استثنائية وتتطلب تعاونا استثنائيا، فلا يمكن ترك الوضع قائما كما هو، فهناك حاجة إلى وقفات وتعاون شامل على مستوى المعارضة للوصول إلى الخواتيم السليمة، على أن تستكمل بخطوات لاحقة ليخرج اللبنانيون موحدين، ونمنع جر لبنان الى مواجهات غير قادر على تحمل تبعاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني التقى الجميل: هناك حاجة لتعاون شامل على مستوى المعارضة للوصول إلى الخواتيم السليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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