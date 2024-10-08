مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتمع مع منصوري واتفاق على تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين

اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور نواب الحاكم، لمناقشة الوضع في القطاع المصرفي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقد أكد المجتمعون على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنيا بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.