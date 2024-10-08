اخبار العالم

ولي العهد يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بعد الوعكة الأخيرة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن الأمير ، ، مجلس الوزراء على حالة والده الملك سلمان، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

، استهل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لطمأنة الحضور على صحة والده، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية، قائلا: الملك سلمان بصحة جيدة.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودى التي عقد اليوم الثلاثاء في الرياض.

وكان قد أعلن الديوان الملكى السعودى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى الأحد الماضي، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء .

واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا