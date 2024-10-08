ولي العهد يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بعد الوعكة الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - طمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مجلس الوزراء على حالة والده الملك سلمان، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

، استهل ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لطمأنة الحضور على صحة والده، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية، قائلا: الملك سلمان بصحة جيدة.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودى التي عقد اليوم الثلاثاء في الرياض.

وكان قد أعلن الديوان الملكى السعودى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجرى الأحد الماضي، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

واختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.