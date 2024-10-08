غوتيريش: نحن على حافة حرب واسعة في لبنان وحان الوقت لوقفها ويجب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكابوس في غزة يدخل الآن عامه الثاني البشع البغيض"، مشيرا الى انني "كتبت لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للتعبير عن قلقي إزاء مشروع قانون يمنع الأونروا من مواصلة عملها بالأراضي الفلسطينية". ورأى أننا "على حافة حرب واسعة في لبنان وحان الوقت لوقفها ويجب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول".

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