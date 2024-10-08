نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم ان "اسرائيل قادرة على إلحاق الضرر بإيران ولكن احتمال ردها يستوجب التنسيق مع واشنطن". وكشفت الصحيفة ان "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت وقادة المؤسسة الأمنية يدفعون لضرب ايران عسكريا وقدموا بالفعل الخطط للقيادة السياسية".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: غالانت وقادة المؤسسة الأمنية يدفعون لضرب إيران عسكريا وقدموا الخطط للقيادة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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