سلمى أبو ضيف تلتقي بهنا الزاهد بعد أزمة التنمر عليها

القاهره - الخليج 365
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جديدة كشفت من خلالها عن صدفة جمعتها بالفنانتين سلمى أبو ضيف وإنجي كيوان خلال مشاهدتهن مباراة لكرة السلة في أبوظبي، ضمن مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة NBA.
وظهرت هنا في الصور بإطلالة كاجوال وهي تتحدث مع إنجي كيوان، في حين ظهرت سلمى أبو ضيف وهي تجلس بجوارها مرتديةً فستاناً واسعاً و"كاب" أخفى ملامحها.
يُذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض أحدث أفلامها "ري ستارت" الذي انتهت من تصويره أخيراً، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا وميكا، وعدد من النجوم.
وكانت هنا قد تعاقدت أخيراً على المشاركة في بطولة فيلم "إن غاب القط" مع الفنان آسر ياسين، ومن المقرر انطلاق تصويره قريباً، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار.
وكان آخر أعمال هنا الزاهد الفنية، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة، وقد شاركها في بطولته: هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
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