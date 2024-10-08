تقرير لجنة الطوارئ: 2119 شهيداً 990 مركز إيواء و304897 مواطناً سورياً و107333 لبنانياً عبروا إلى سوريا

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في التقرير الرقم 13 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 إعتداء. وصدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 36 شهيداً و150 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.

ولفت التقرير الى انه لتاريخه تم فتح 990 مركزاً لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. ولتاريخه تم تسجيل 181700 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

ولفت الى انه تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 8 تشرين الأول سجّل الامن العام عبور 304897 مواطناً سورياً و 107333 لبنانياً إلى الأراضي السورية.

وذكر بانه ستتولى لجنة الطوارئ الوزارية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة حددت في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء.