قائد الجيش بحث مع رئيس الأركان الإيطالي بالأوضاع العامة وتعزيز التعاون بين جيشَي البلدين

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano بحضور السّفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وسُبل تعزيز علاقات التّعاون بين جيشَي البلدَين.

كما استقبل النّائب أشرف بيضون، وجرى التّداول في شؤون مختلفة.