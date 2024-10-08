حزب الله: عملياتنا أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي منذ 8 تشرين الاول الماضي

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان وزعه على شكل فيديو غراف انه "نفذنا 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 تشرين الاول الماضي حتى اليوم".
وتابع :"عملياتنا أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي منذ 8 تشرين الاول الماضي".
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