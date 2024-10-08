تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من نظيره رئيس المجلس الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحده صقر غباش نقل خلاله رسالة من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلاله الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين وفتح باب التبرعات من قبل الشعب الإماراتي للبنان.
وفيما شكر بري الامارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، شدد لنظيره الإماراتي على ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار، متمنيا نقل هذا المطلب الى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بري تلقى إتصالاً من نظيره الإماراتي وتأكيد إماراتي على الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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