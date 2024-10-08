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مفوضية الانتخابات تؤكد: مستعدون لاقتراع كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - واشار أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، الى "توقيع عقد مع الشركة الإلكترونية الألمانية للتصديق، وبرمجة وتدقيق كل البرامج الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات التي ستنطلق في إقليم كردستان"، لافتا الى أن "إبرام هذا العقد يأتي لضمان الشفافية".

واضاف، أنه "لضمان شفافية أعلى، قامت المفوضية باتخاذ إجراءات إضافية مثل العد والفرز اليدوي إلى جانب الإلكتروني".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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