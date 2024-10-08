شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات المرخصة خلال شهرى يوليو وأغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 39665مركبة وهذا يعنى إرتفاع ارقام المبيعات عن الشهر السابق (يونيه) .

كما أكد تقريريوليو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2714مركبة موديل 2021و4746مركبة موديل2022 و5774مركبة موديل 2023 و22994مركبه موديل 2024 و3437مركبة موديل 2025

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025