شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الإسكان الفاخر" التى تم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة بالعام المالى 2022/2023.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 560 وحدة، بالإضافة إلى 31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات إجمالية بلغت 6.7 مليار جنيه.

وتشير البيانات إلى أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمنصورة الجديدة بلغ نحو 872 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها نحو 254 وحدة باستثمارات بلغت 0.3 مليار جنيه، أما مدينة العلمين الجديدة فهناك نحو 10256 وحدة جارى تنفيذها بالمدينة باستثمارات بلغت 8.2 مليار جنيه، إلى جانب 3378 وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات بلغت 0.6 مليار جنيه عام "2022/2023".

أما بالنسبة لمشروع داره الإسكان الاستثمارى تابع لصندوق التنمية الحضرية، فقد بلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمشروع نحو 61 ألف وحدة باستثمارات بلغت 74.5 مليار جنيه عام "2022/2023".