شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وأمريكا يبحثان سبل تسوية الأزمة السياسية في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت،سبل دعم الحلول التوافقية "الليبية - الليبية" لتسوية الأزمة السياسية في البلاد.



وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق - في تصريح لتليفزيون "الوسط" الليبى "الاثنين" -إن النويري بحث مع القائم بالأعمال الأمريكي آخر مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بها نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن،والوصول إلى حل للأزمة الليبية بجهود وقيادة ليبية - ليبية.



وأضاف بليحق أن اللقاء تناول أيضا ضرورة تقديم المساعدة والدعم من قبل البعثة الأممية في الحد من التدخلات الخارجية في الأزمة، ودعم الحلول والتوافقات الليبية الليبية .