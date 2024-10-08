"وفا": استشهاد 12 وإصابة 25 في استهداف إسرائيلي لمنزل وخيام للنازحين في مخيم البريج

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأنه "في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة".

وذكرت الوكالة، أن "عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض. كما استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأكدت أنه "منذ السابع من تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة".