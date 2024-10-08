ميقاتي التقى وفداً من نقابة "خبراء المحاسبة المجازين" وطلب منه الإشراف على عملية التدقيق بكل المساعدات التي تصل الى لبنان

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه وفد من "نقابة خبراء المحاسبة المجازين" برئاسة النقيب ايلي عبود، الى أنني "أردت عقد هذا اللقاء معكم لطلب مساعدتكم في الإشراف على عملية التدقيق بكل المساعدات التي تصل، ان كانت عينة او مادية، ومساعدتنا في المراقبة وإصدار تقارير أسبوعية وشهرية عن كل المساعدات التي تصل بكل شفافية".

وطلب ميقاتي من الوفد "تزويدي بأي اقتراحات وقد تسلّمت البعض منها ومنها عدم مقاربة الضرائب بتاتا ،بل تحسين الجباية بشكل عام".

بدوره، لفت النقيب الى أننا "فهمنا من ميقاتي انه في صدد دعوة كل نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية التي هي عصب الحياة الوطنية الى اللقاء والتشاور"، موضحاً أننا "بحثنا معه بأن يكون لنا دور فعال في الرقابة على كل المنح المقدمة من الهيئات الدولية او الخاصة، أو التقديمات العينية أو النقدية، وسنقوم بدورنا كمجلس وكنقابة وبمشاركة اللجنة التقنية لنسهم بدورنا الرقابي ضمن مساهمتنا الوطنية".

وأضاف "بحثنا في امور أخرى في سياق الاجتماع كدورنا الوطني الذي تقدمنا به لتفعيل الجباية الضريبية في هذا الوقت الضائع، وان شاء الله تتوقف الحرب في لبنان، وهناك مشاريع كثيرة مثل تفعيل الجباية الضريبية والمنصة الإلكترونية والفاتورة الالكترونية سيباشر ميقاتي بها وسنضع خبراتنا بتصرف الحكومة اللبنانية".

وردا على سؤال عن موعد بدء الرقابة، قال "الوزير ناصر ياسين سيكون مسؤولا عن هذا الملف، وهناك إجراءات وضعت لتأمين الشفافية ولمنع اي التباس، واي هدر، أو استفادة، وسنقوم بمراجعة هذه الإجراءات للتأكد من فاعليتها، ومن حسن تصميمها لمنع اي استفادة من اي شخص في اي موقع كان، وبعدها ستكون الرقابة في مرحلة توزيع هذه المساعدات أكانت عينية أو نقدية".