تكنولوجيا: Google Files تطرح ميزة Receive Quick Share FAB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر أحدث إضافة إلى تطبيق Files by Google هي زر الإجراء العائم “تلقي” (FAB) للمشاركة السريعة. مع وصول خاصية التلقي، التي تتميز برمز المشاركة السريعة الدائري الموجود على اليسار، يتقلص اختصار “المسح الضوئي” الحالي إلى زر FAB صغير. يعتبر هذا التصميم مشابه إلى حد كبير لما هو موجود في Google Drive وأيضًا رسائل جوجل.

عند النقر على زر FAB، يتم فتح نافذة تتيح لك “التلقي من الآخرين القريبين”، حيث تجعل نفسك مرئيًا مؤقتًا لكل من حولك لتلقي الملفات باستخدام خاصية المشاركة السريعة.

ويضمن النظام أن “المشاركة لن تبدأ حتى توافق”، ما يجعل هذا الزر بديلًا أسرع لتفعيل خيار “الجميع” الموجود في ورقة المشاركة السريعة للنظام، والتي يمكن الوصول إليها عبر لوحة الإعدادات السريعة.

خلال الأيام الأخيرة، تم طرح خدمة Receive FAB على نطاق أوسع باستخدام الإصدار 1.4955.677425801.0، وهو أحدث إصدار ثابت من تطبيق Files by Google. وقد تم تفعيل هذه الميزة على جميع أجهزة Pixel لدينا اليوم.

إذا لم يظهر الاختصار لديك بعد، يمكنك فرض إيقاف التطبيق من خلال معلومات التطبيق لإعادة تفعيلها.

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