شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في "الدبلوم العالي باللغة الإنجليزية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني في برنامج "الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية"، للعام الجامعي 1446هـ، حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024م.

ويُعد "الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية" برنامجًا نوعيًا يستهدف خريجات مرحلة البكالوريوس على مستوى المملكة؛ لتأهيلهنَّ للتدريس في المدارس الأهلية والعالمية، حيث يُقدم البرنامج بنظام المقررات الدراسية، إضافة إلى الخبرات الميدانية، لمدة عام جامعي. برنامج "الدبلوم العالي في التدريس باللُّغة الإنجليزية" ويتضمَّن البرنامج عددًا من المقررات النوعية، الرامية إلى الريادة التنافسية للخريجات، وإثراء المعارف العلمية والمهارات العمَلية، وتعزيز الفرص الوظيفية في المهن التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية.

ويأتي البرنامج ضمن مساهمات كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025. بيئة تعليمية محفزة للإبداع وتستهدف توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز ريادة المرأة من خلال التأهيل والتدريب، وإعداد كفاءات تعليمية وتربوية مؤهلة لشراكة فعالة لصناعة مجتمعات المعرفة.

يُذكر أنَّ البرنامج مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقدم دون رسوم دراسية لمن تنطبق عليها شروط القبول، وللتقديم على البرنامج عبر زيارة هذا الرابط اضغط هنا.

