شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح»: شراء تجهيزات مركز رياضي بقيمة 1.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرماح الرياضية شراء تجهيزات مركز رياضي بقيمة إجمالية تبلغ 1,871,220 ريال، من شركة نبض اللياقة الرياضية (شركة شخص واحد) والعائد ملكيتها لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - فهد الحقباني (طرف ذو علاقة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء التجهيزات لاستخدامها تحت العلامة التجارية بي_فت المملوكة لشركة أرماح الرياضية واستحداث فئة جديدة بمسمى (بي_فت ستوديوز B_FIT Studios) لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات لمراكز بي_فت النسائية.
وأفادت بأن الصفقة تأتي كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع في نشاطها وتلبية الاحتياج المتزايد على مراكز بي_فت النسائية.
وتعد هذه الصفقة ضمن نشاط أعمال شركة أرماح الرياضية وسوف يظهر الأثر المالي على أعمال الشركة خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء التجهيزات لاستخدامها تحت العلامة التجارية بي_فت المملوكة لشركة أرماح الرياضية واستحداث فئة جديدة بمسمى (بي_فت ستوديوز B_FIT Studios) لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات لمراكز بي_فت النسائية.
وأفادت بأن الصفقة تأتي كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية للتوسع في نشاطها وتلبية الاحتياج المتزايد على مراكز بي_فت النسائية.
وتعد هذه الصفقة ضمن نشاط أعمال شركة أرماح الرياضية وسوف يظهر الأثر المالي على أعمال الشركة خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024م