السوبر الإيطالي يقام في السعودية للمرة الخامسة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تقوم القوة الناعمة الرياضية في السعودية على محورين أساسيين، وهما الاهتمام بعالمية وجودة البطولات المحلية مثل الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك جذب الأندية والفعاليات والبطولات العالمية لتقام في السعودية.

وفي إطار تأكيدها لحضورها المؤثر في تنظيم البطولات العالمية، أكدت وزارة الرياضة السعودية استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 6 كانون الثاني (يناير) 2025.

ويشارك في البطولة 4 أندية، هي: إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وميلان وصيف النسخة الماضية من الدوري، ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا وصيف بطل الكأس.

واحتضنت السعودية 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، وكانت أولى النسخ عام 2018 في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه ميلان، ثم فاز لاتسيو باللقب في عام 2019.

كما توج فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي في النسخة الثالثة التي أقيمت في الرياض عام 2022.

أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع 2024 وتمكن إنتر ميلان من المحافظة على لقبه، بعد أن فاز على منافسه نابولي.

فريق يوفنتوس هو الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد أن تمكن من الحصول عليه 9 مرات سابقة، ثم يليه إنتر ميلان بـ8 ألقاب، وميلان ثالثاً بـ7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ5 ألقاب، وأخيراً يأتي روما ونابولي بلقبين لكل منهما.