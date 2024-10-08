شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن» توقع اتفاقية لتطوير مشروع عقاري في مكة المكرمة بـ827 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لدن للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة موطن العقارية لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات لبيع وحدات سكنية مخدومة فاخرة على الخارطة بعدد 935 وحدة بالإضافة إلى معارض ومحلات تجارية بمدينة مكة المكرمة (مشروع برج متعدد الاستخدامات).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حجم الاستثمارات التقديرية للمشروع 827 مليون ريال.
وأفادت أن المشروع يقع في المنطقة المركزية مقابل محطة قطار الحرمين بمحاذاة مشروع وجهة مسار من الجهة الغربية، فيما تبلغ مساحة أرض المشروع 6580 م² صادر لها رخصة بناء من أمانة العاصمة المقدسة لبرج سكني/تجاري بارتفاع 25 دور و بإجمالي عدد وحدات 935 ومحلات و معارض تجارية و خدمات.
ونوهت ببيع المشروع بنموذج البيع على الخارطة، فيما تبلغ مدة العقد 4 سنوات، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي على النتائج المالية من عام من 2025 إلى 2028.
وتستحوذ شركة لدن على 30 % من أرض المشروع وتشارك في المشروع بذات النسبة من حيث التكاليف والأرباح، فيما تتولى شركة لدن للاستثمار دور تطوير وتسويق وبيع المشروع بالتعاون مع شركة موطن العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حجم الاستثمارات التقديرية للمشروع 827 مليون ريال.
وأفادت أن المشروع يقع في المنطقة المركزية مقابل محطة قطار الحرمين بمحاذاة مشروع وجهة مسار من الجهة الغربية، فيما تبلغ مساحة أرض المشروع 6580 م² صادر لها رخصة بناء من أمانة العاصمة المقدسة لبرج سكني/تجاري بارتفاع 25 دور و بإجمالي عدد وحدات 935 ومحلات و معارض تجارية و خدمات.
ونوهت ببيع المشروع بنموذج البيع على الخارطة، فيما تبلغ مدة العقد 4 سنوات، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها إيجابي على النتائج المالية من عام من 2025 إلى 2028.
وتستحوذ شركة لدن على 30 % من أرض المشروع وتشارك في المشروع بذات النسبة من حيث التكاليف والأرباح، فيما تتولى شركة لدن للاستثمار دور تطوير وتسويق وبيع المشروع بالتعاون مع شركة موطن العقارية.