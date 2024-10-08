الامارات | السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الرياضة السعودية الثلاثاء استضافة منافسات الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم للمرة الخامسة، وذلك بين الثاني والسادس من يناير 2025 في العاصمة الرياض، بمشاركة أربعة أندية هي إنتر بطل الدوري، وصيفه ميلان، يوفنتوس بطل الكأس وأتالانتا وصيفه.

وسبق للسعودية أن استضافت أربع نسخ، الأولى في جدة عام 2018، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد فوزه على ميلان 1-0.

ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019، حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس 3-1. وفي 2022، اعتلى إنتر منصة التتويج بعد فوزه الكبير على ميلان 3-0.

أما آخر النسخ والأولى بمشاركة أربعة أندية، فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر من المحافظة على لقبه بعد أن كسب نابولي 1-0.

ويُعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب الكأس السوبر (9 مرات) يليه إنتر (8) وميلان (7).

والسعودية طامحة أن تصبح قوّة رياضية عالمية، تستضيف منذ 2020 رالي دكار، جولة من سباقات فورمولا واحد منذ 2021، أطلقت دوري «ليف غولف» واحتضنت نزالات نخبوية في الملاكمة، فضلا عن استقطاب نجوم كرة قدم عالميين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وستستضيف كأس آسيا 2027 في كرة القدم ودورة الالعاب الآسيوية 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، فيما تعد المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم.