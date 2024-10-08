شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالمركزي الأوروبي يؤكد تراجع التضخم أسرع من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيرو سيبلوني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيحتاج إلى تقييم التراجع المتسارع للتضخم وتباطؤ نمو الاقتصاد خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في الأسبوع المقبل.

وأضاف سيبلون في مقابلة مع الإذاعة العامة النمساوية أو.آر.إف: "يمكن أن يكون النمو أبطأ قليلًا مما كنا نعتقد، فالأرقام التي نراها تشير إلى حقيقة أن التضخم يتراجع بأسرع مما توقعنا".

وأضاف المصرفي الإيطالي: "لذلك سنجمع كل هذه المعلومات للتفكير فيها واتخاذ القرار، كما كنا نقول طوال الوقت، إننا سنعتمد على البيانات، ونتخذ القرار في كل اجتماع على حدة وفقًا للبيانات المتاحة في كل اجتماع".

خفض الفائدة الأوروبية

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 17 أكتوبر الحالي، بعد تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 2% لأول مرة منذ عام 2021.



في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تباطؤ مطرد في الاقتصاد.

وقال سيبولوني: "نرى تراجعًا في مؤشر مديري المشتريات، لذلك فالإشارات القادمة من الجانب الحقيقي للاقتصاد ضعيفة بعض الشيء".