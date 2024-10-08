شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي» تتلقى خطابا من «صافولا» بعقد جمعية عمومية لعزل عضو مجلس إدارة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية