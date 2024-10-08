شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيميائية»: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أدوية قبرصية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما"، توقعيها مذكرة تفاهم غير ملزمة، لمدة عام، مع شركة "ريميديكا المحدودة"، وهي شركة أدوية قبرصية تأسست عام 1980 وذات حضور عالمي يصل إلى أكثر من 140 دولة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي المذكرة بهدف تعزيز وتطوير مجموعة من المنتجات الصيدلانية وتوفير أدوية مبتكرة بجودة عالية، حيث تم التوقيع في معرضCPHI العالمي في مدينة ميلانو- إيطاليا، والذي تشارك فيه شركة "أجا فارما" تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية كشركة وطنية رائدة في قطاع الأدوية.
وتسعى هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة في كلتا الشركتين لدفع الابتكار وتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة، حيث سيتم التعاون بين "أجا فارما" و"ريميديكا" لتطوير الأدوية ونقل التقنية بما يتوافق مع احتياجات السوق السعودي والأسواق التي يتم التصدير إليها، مع التركيز على الأدوية في مجالات علاجية رئيسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والالتهابات، والأورام، على شكل أقراص وحقن.
وتعليقاً على هذه المذكرة، قال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في الشركة الكيميائية السعودية القابضة: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى النهوض بالصناعات الدوائية في المملكة وتعزيز الابتكار. ومن خلال جمع الخبرات، نسعى إلى تحقيق الأمن الدوائي داخل المملكة العربية السعودية والمنطقة، وضمان وصول الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة وأمراض العصر لنؤكد بذلك التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع الرعاية الصحية."
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي المذكرة بهدف تعزيز وتطوير مجموعة من المنتجات الصيدلانية وتوفير أدوية مبتكرة بجودة عالية، حيث تم التوقيع في معرضCPHI العالمي في مدينة ميلانو- إيطاليا، والذي تشارك فيه شركة "أجا فارما" تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية كشركة وطنية رائدة في قطاع الأدوية.
وتسعى هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة في كلتا الشركتين لدفع الابتكار وتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة، حيث سيتم التعاون بين "أجا فارما" و"ريميديكا" لتطوير الأدوية ونقل التقنية بما يتوافق مع احتياجات السوق السعودي والأسواق التي يتم التصدير إليها، مع التركيز على الأدوية في مجالات علاجية رئيسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والالتهابات، والأورام، على شكل أقراص وحقن.
وتعليقاً على هذه المذكرة، قال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في الشركة الكيميائية السعودية القابضة: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى النهوض بالصناعات الدوائية في المملكة وتعزيز الابتكار. ومن خلال جمع الخبرات، نسعى إلى تحقيق الأمن الدوائي داخل المملكة العربية السعودية والمنطقة، وضمان وصول الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة وأمراض العصر لنؤكد بذلك التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع الرعاية الصحية."