شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يطلق 9 شهادات احترافية جديدة عبر برنامج "دروب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 9 شهادات تدريبية احترافية جديدة ضمن برنامج التدريب الإلكتروني "دروب".

وتتضمن مجالات تحليل الأعمال وتقنية المعلومات والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل. تقديم برامج تدريبية نوعية ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وتتمثل الشهادات في: الشهادة الاحترافية التأسيسية لتحليل الأعمال، والشهادة الاحترافية التطبيقية في إدارة المنتجات الرقمية، والشهادة الاحترافية لمحلل الدعم الفني، والشهادة الاحترافية التأسيسية لتصميم تجربة المستخدم، والشهادة الاحترافية الدولية في الصحة والسلامة المهنية.

وكذلك الشهادة الاحترافية في العمل الآمن والإدارة الآمنة، والشهادة الاحترافية الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، والشهادة الاحترافية للصحة والسلامة في العمل، والشهادة الاحترافية في إدارة سلامة العمليات. متطلبات سوق العمل وتأتي تلك الشهادات استجابةً لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة، حيث يدعم برنامج التدريب الإلكتروني (دروب) تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي والمهاري إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن عمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويحتوي برنامج التدريب الإلكتروني (دروب) على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية لموضوعات متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، ويمكن الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان.

كما تتضمن برامج تدريبية مقدمة بالتعاون بين الصندوق وجهات أخرى في مجالات متخصصة وتعزز معارف المتدربين في تلك التخصصات وتكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات.