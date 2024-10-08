الاقتصاد

إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت شركة يقين كابيتال عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية.
وكانت السوق المالية السعودية تداول قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي، تحديث الأسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات المؤشر لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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