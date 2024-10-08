شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت شركة يقين كابيتال عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية.

وكانت السوق المالية السعودية تداول قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي، تحديث الأسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات المؤشر لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.

