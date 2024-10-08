الاقتصاد

30 أكتوبر.. عمومية «جاكو» تصوت على تعديل نظام الشركة الأساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 30 أكتوبر 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.
وشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال، والتصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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