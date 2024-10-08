السعودية | جامعة أم القُرى تنظِّم ندوة علميَّة بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظَّمت جامعة أم القرى ممثلة بكلية العلوم الاجتماعية، أمس، ندوة علمية بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء؛ بعنوان: “دور الفضاء في مراقبة تغيُّر المناخ”؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الخطوات الوطنية في تنمية قطاع الفضاء السعودي، وتحفيز الباحثين على الابتكار في هذا المجال؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأوضحت وكيلة كلية العلوم الاجتماعية الدكتورة هديل بنت جمال أزهر، أن الندوة تعكس الأهمية الإستراتيجية لقطاع الفضاء؛ والذي حظي باهتمام المملكة؛ كونه محركًا رئيسًا لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة؛ مشيرة إلى أنَّ الندوة تجسِّد إنجازات المملكة في تنمية هذا القطاع الحيوي مع التركيز على عمليات البحث والابتكار ومواكبة الأهداف الوطنية المتعلقة به، لافتة إلى الدور المهم الذي تقدمه جامعة أم القُرى في التعريف بالتطلعات الوطنية والتوجهات المستقبلية في مختلف المجالات؛ وذلك بتنظيم برامج توعوية وتثقيفية تربط الطلبة بالمستجدات، وتعزز من جاهزيتهم لمواكبتها.

وتضمنت الندوة عددًا من المحاور التي تناقش: تغير المناخ العالمي، وجهود المملكة في مواجهته، إضافة إلى دور الأقمار الصناعية في مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به؛ فيما صاحب الندوةَ العلمية معرض يجسِّد جهود المملكة وممارساتها في قطاع الفضاء، مع عرض الفرص المتاحة للابتكار والبحث.

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