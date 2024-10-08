أدرعي: نعيم قاسم يكابر ولا يعترف بالواقع فهو يقول انه منتصر وصورته تثبت العكس

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "نعيم قاسم يكابر ولا يعترف بالواقع لكن صورته أفضل من ألف كلمة فهو يقول انه منتصر وصورته تثبت العكس".

كذلك زعم أدرعي، أنها "محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله المتدهور ومحاولة فاشلة لرفع معنويات عناصره وبيئته من خلال مصطلحاته الفارغة مثل (سننتصر) وسنكبد العدو خسائر".

وأضاف "تعليقات الكثير من اللبنانيين تثبت فشل نعيم قاسم في هذه المحاولة. لقد عرف الشعب اللبناني على مدى التاريخ أنه مصدر الحرف ..فكيف لشعب مثقف، عريق أن يصدق هذه العنتريات".

يذكر انه بالتزامن مع كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، دوت صافرات الإنذار دون توقف في حيفا والمناطق المحيطة بها جراء إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القصف العنيف الذي شنه حزب الله على حيفا هو الأكبر منذ بدء الحرب، وهناك صاروخ أصاب مبنى بشكل مباشر في كريات يام شمال حيفا".

ويواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، ويكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.