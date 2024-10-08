تكنولوجيا: Google Play يستعد لتسليط الضوء على التطبيقات المُحسّنة للأجهزة اللوحية والسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُقال إن جوجل ستسهل قريبًا على المستخدمين العثور على التطبيقات المحسّنة للأجهزة اللوحية والمتوافقة مع سياراتهم. تم الإعلان عن هذه الميزة في Google I/O 2024 كجزء من “برنامج تطبيقات الهاتف المحمول الجاهزة للسيارات”.

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم المزيد من التطبيقات المخصصة للسيارات، موزعة على ثلاثة مستويات: السيارة المتميزة، السيارة المُحسّنة، والسيارة الجاهزة.

تعتبر التطبيقات الجاهزة للسيارة هي تلك المخصصة للأجهزة اللوحية، والتي يمكن استخدامها في السيارات المتوقفة. وستقوم جوجل بمراجعة تطبيقات الأجهزة المحمولة المتوافقة مع الشاشات الكبيرة بشكل استباقي لضمان توافقها وسلامتها داخل السيارات.

ووفقًا لتحليل APK لتطبيق متجر Google Play (الإصدار 43.0.18-31)، تم اكتشاف سلسلة من الأكواد تشير إلى أن جوجل ستسلط الضوء قريبًا على التطبيقات المحسنة للأجهزة اللوحية والمتوافقة مع السيارات.

وتوضح هذه السلسلة متى تم تصميم التطبيق خصيصًا للأجهزة اللوحية. وبما أن السيارات تحتوي غالبًا على وحدة تحكم مركزية تشبه الأجهزة اللوحية، فإن هذه التطبيقات ستعمل على تلك الشاشات بتصميم محسن للأجهزة اللوحية.

يتضمن برنامج تطبيقات الأجهزة المحمولة المجهزة للسيارات من جوجل ثلاثة مستويات رئيسية:

سيارة مميزة: تطبيقات مصممة خصيصًا لتعمل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة داخل السيارات، وتتكيف مع أوضاع القيادة والركن.

سيارة مميزة: تطبيقات مصممة خصيصًا لتعمل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة داخل السيارات، وتتكيف مع أوضاع القيادة والركن. السيارة المُحسّنة: تطبيقات تحتوي على بعض التعديلات الخاصة بالسيارات، مما يسمح لها بالعمل عبر أوضاع القيادة والركن، وفقًا لفئة التطبيق.

جاهزية السيارة: تطبيقات متوافقة مع الشاشات الكبيرة يمكن تشغيلها أثناء توقف السيارة، دون الحاجة إلى تعديلات إضافية من قبل المطور. يُقلل برنامج Car-ready من العوائق التي تواجه مطوري التطبيقات، حيث إن أي تطبيق محسّن للأجهزة اللوحية سيكون قادرًا على العمل في السيارات المتوقفة.

وستقوم جوجل تلقائيًا بتمكين التطبيقات المؤهلة للتوزيع على السيارات المدمجة في نظام جوجل، وجعلها متاحة في Android Auto. وأوضحت الشركة أن البرنامج سيبدأ بتطبيقات لفئات مثل الفيديو، الألعاب، والمتصفحات، مع خطط للتوسع ليشمل فئات تطبيقات أخرى في المستقبل.

من المتوقع طرح هذه الميزة “في الأشهر المقبلة”، ومع التغييرات التي تم رصدها في Google Play، يبدو أن الطرح أصبح وشيكًا. هذا التحديث سيجعل من السهل على مستخدمي اندرويد العثور على التطبيقات التي يمكن استخدامها في سياراتهم، وهي خطوة من المتوقع أن تكون موضع ترحيب واسع. كما أن جوجل تتخذ خطوات لضمان أن هذه التطبيقات آمنة ومتوافقة مع السيارات الموجودة حاليًا في السوق.

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