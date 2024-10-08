"يسرائيل هيوم": القوات الجوية الإسرائيلية أجرت مؤخرا تدريبات فوق المتوسط تحاكي الطيران لمسافات طويلة

نقلت "يسرائيل هيوم"، أن "القوات الجوية الإسرائيلية أجرت مؤخرا تدريبات فوق المتوسط تحاكي الطيران لمسافات طويلة"، لافتةً الى أن "تدريبات القوات الجوية الإسرائيلية تضمنت محاكاة للتزود بالوقود جوا وضرب أهداف بعيدة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي عبر إطلاق 200 صاروخ بسكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.