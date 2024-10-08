شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المملكة الأولى عربيًا والعاشرة عالميًا في حجم إنتاج الأسمنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تطور القدرات الإنتاجية لشركات الأسمنت السعودية، وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والمشروعات التنموية في المملكة.

إضافة إلى الإسهام في توفير السلعة في الأسواق العالمية، إذ بلغت صادرات الأسمنت والكلنكر السعودية عام 2023 أكثر من 8.48 مليون طن.

وفي كلمته خلال حفل تدشين تقرير الاستدامة الأول لشركة "أسمنت المدينة"، الذي أقيم بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، أوضح الخريف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيًا والعاشرة عالميًا في حجم إنتاج الأسمنت، بطاقة إنتاجية تزيد على 80 مليون طن سنويًا، يجري إنتاجها من خلال 20 مصنعًا سعوديًا.

نمو متزايد

وأوضح الخريف أن الطلب المحلي على الأسمنت بلغ قرابة 47.3 مليون طن العام الماضي، مع توقعات بوصول حجم الإنفاق على قطاع البناء والتشييد إلى 6 تريليونات ريال بحلول عام 2030، ما يُنبئ بدوره عن نموٍ متزايد في معدلات الطلب على الأسمنت، في ظل المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها في المملكة.



توصيات استراتيجية

ونوه بالتطور المستمر الذي تشهده صناعة الأسمنت في السعودية، وقال: "يتمتع قطاع الأسمنت في المملكة بمستقبلٍ واعدٍ، بوجود عددٍ من الشركات الرائدة التي تعمل باستمرارٍ على نقل أحدث تقنيات التصنيع، التي تساعدها على تحسين كفاءة إنتاجها، كما نشط عدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة في نقل وإحلال لبعض خطوطها الإنتاجية لتكون أكثر جودة".

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى توصيات استراتيجية وضعتها الوزارة لقطاع الأسمنت، تستهدف تحويله إلى قطاع أكثر استدامة، إذ تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا التحول، مثل برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وبرنامج إزاحة الوقود السائل.

وقال إن من شأن تنفيذ تلك المبادرات، تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية في شركات القطاع الصناعي، بما في ذلك شركات قطاع الأسمنت.



كما تعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجهات ذات العلاقة، على مبادرة لتنفيذ دراسات بحثية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في صناعة الأسمنت، وتقديم منتجات أسمنتية صديقة للبيئة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

مستقبل أكثر استدامة

وأكد الخريف أن إطلاق الشركة تقرير الاستدامة، إلى جانب جهودها السابقة في تحويل النفايات إلى وقود بديل لاستخدامه في صناعة الأسمنت، وتوقيعها اتفاقية هذا اليوم مع إحدى الشركات الرائدة في تقنيات إنتاج الأسمنت الأخضر، يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة لصناعة الأسمنت.

وتابع: يُظهِر ذلك التزام أسمنت المدينة بتقليل الأثر البيئي، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الأسمنت صديق البيئة.

ولفت إلى أن شركات الأسمنت السعودية من المنتظر أن ترفع من وتيرة مشاركتها في تنمية المجتمعات المحلية، وتقديم التدريب النوعي لشباب وفتيات المملكة في مجال صناعة الأسمنت، ضمن خطط مدروسة تؤدي إلى نتائج إيجابية على صعيد علاقة هذه الصناعة بمحيطها الاجتماعي.



إنجازات شركة أسمنت المدينة

وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإنجازات شركة أسمنت المدينة المتواصلة، قائلًا: منذ تأسيس شركة أسمنت المدينة عام 2005، حققت العديد من الجوائز العالمية في الجودة وتحسين كفاءة الطاقة وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة.

كما حققت المركز الأول في المملكة حسب تقييم سيري في تطبيق مشاريع الأتمتة ضمن برنامج مصانع المستقبل، الذي تتبناه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحويل 4 آلاف مصنع إلى تبني الأتمتة وتقنيات التصنيع الحديثة.

ويمثل تدشين شركة أسمنت المدينة تقرير الاستدامة الأول، إنجازًا مهمًا في قطاع صناعة الأسمنت بالمملكة، يواكب مستهدفات التنمية المستدامة للمملكة في إطار رؤية 2030.

وتسعى الشركة لأن تكون من الشركات الرائدة في هذا المجال، وقدمت في تقريرها الأول مبادرات ملموسة في مجالات الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، ما يعزز من مكانتها بصفتها شركة مسؤولة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.

