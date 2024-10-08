تدشين النسخة الـ14للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

دشّن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم في الرياض، انطلاق أعمال النسخة الرابعة عشرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، الذي يقام في فندق هيلتون الرياض خلال الفترة 6 - 8 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من القيادات المحلية والدولية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في الخدمات والمنتجات الصديقة للإنسان والبيئة.

وأكد، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في نسخته الجديدة يأتي لمناقشة قضية بالغة الأهمية لمستقبل البيئة والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الأبنية الخضراء ليست مجرد خيار معماري أو تصميمي، بل هي خطوة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقيل أن المملكة شهدت تطورًا في مجال الأبنية الخضراء، حيث سجلت عددًا من المنجزات، منها تسجيل 2000 مشروع من أصل 5000 مشروع في العالم العربي، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ الأبنية الخضراء، وإحداث نقلة نوعية في كيفية بناء المدن والمجتمعات، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون، وخلق بيئات حضرية صحية وآمنة.