شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وسيول.. تفاصيل طقس الثلاثاء على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.