الزمالك يكشف حقيقة استدعاء جوميز للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نادي الزمالك حقيقة تلقيه إخطارا من لجنة الانضباط، لاستدعاء البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق للتحقيق معه حول واقعة مباراة المصري البورسعيدي في الموسم الماضي.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الموسم الماضي، انفعال مدرب الزمالك، وجذب الحكم الرابع أثناء الاعتراض عليه في إحدى الكرات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن لجنة الانضباط لم ترسل للنادي أي شيء يخص التحقيق مع جوميز، أو أي عقوبة، مثلما يتردد في الفترة الحالية.

وأكمل المصدر، أن الواقعة مر عليها أربع أشهر، كيف يتم توقيع العقوبة في الفترة الحالية، وحال هناك عقوبة، كان لابد من التحقيق مع المدرب في البداية، ولكن الأمر انتهى.